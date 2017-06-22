Испания

Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде в следующем сезоне будет защищать цвета Депортиво на правах аренды.

Депортиво объявил о годичной аренде полузащитника мадридского Реала Федерико Вальверде.

При этом у "бело-голубых" нет опции выкупа игрока по завершению арендного соглашения.

18-летний Вальверде присоединился к Реалу прошлым летом из Пеньяроля и выступал за Кастилью. На прошедшем Чемпионате Мира U20 уругваец был награжден Серебряным мячом.