Испания

Полузащитник Сантоса Лукас Лима продолжит карьеру в Барселоне.

По информации ESPN, бразильский хавбек согласовал с каталонцами пятилетнее соглашение с зарплатой в четыре млн евро в год.

Кроме того, в контракте есть бонус, по условиям которого, Лиме предпочитается 5 млн евро за его подписание.

26-летний бразилец достанется Блаугранас бесплатно, но присоединится к команде лишь в январе 2018 года, когда истечет срок его контракта с Сантосом.

На счету Лимы 14 матчей за сборную Бразилии, в которых он отметился двумя голами. В нынешнем сезоне провел 19 матчей и забил два гола во всех соревнованиях. С пятью ассистами является лидером по этому показателю в Кубке Либертадорес.