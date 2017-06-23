Испания

Вингер Лас Пальмаса Хесе вынужден вернуться в ПСЖ.

Хесе пополнил ряды Лас Пальмаса в январе этого года на правах краткосрочной аренды из ПСЖ. За Канареек 24-летний испанец провел 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Как сообщает AS, руководство Лас Пальмаса приняло решение не вступать в переговоры с ПСЖ касательно продления арендного соглашения.

Связано это с тем, что боссов и тренеров клуба не удовлетворила игра футболиста.

Таким образом, в конце июня игрок будет вынужден вернуться в ПСЖ.