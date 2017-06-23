Испания

Форвард Барселоны прокомментировал работу под руководством нового главного тренера каталонцев.

Главная звезда сборной Бразилии уверен, что Вальверде достаточно квалифицированный тренер для того, чтобы добиваться больших успехов с каталонцами.

"Вальверде мне кажется очень сильным тренером. Барселона будет сильной под его руководством. Вальверде в последние годы осуществлял достойную работу в Атлетике. Нам было трудно играть с этой командой. Я очень хочу играть в новом сезоне. Уверен, что он будет интересным для всех", — цитирует Неймара Sport.es.

Ранее стало известно, что Барселона готова продать Турана за 41 миллион евро.