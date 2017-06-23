Испания

Напдающий Барселоны Лионель Месси планирует завершить карьеру в стане сине-гранатовых, однако не зарекается о собственном будущем.

В данный момент Месси ведет переговоры с Барселоной относительно нового контракта.

По словам аргентинца, свое будущее он видит на Камп Ноу, однако исключать более "денежный" вариант с Китаем Лео также не стал.

"Я не могу сказать, что переезд в Китай невозможен", — начал Месси.

"В современном футболе нет ничего невозможного, но в данный момент я об этом не думаю".

"Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в Барселоне, потому все мои мысли только о следующем сезоне. Мы постараемся выиграть как можно больше трофеев", — завершил Лионель.

В сезоне 2016-2017 Месси записал на свой счет 37 голов и 10 результативных передач в 34-х матчах Ла Лиги.