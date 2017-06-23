Испания

Полузащитник Палермо, проведший вторую половину сезона-2016/2017 в аренде в Дженоа, может оказаться в Бетисе.

Новый тренер Бетиса Кике Сетьен намерен кардинально перестроить среднюю линию севильской команды и намерен пригласить полузащитника сборной Швеции и Палермо Оскара Хильемарка.

24-летний футболист, сыгравший 18 матчей за сборную Швеции, не горит желанием оставаться в Палермо, вылетевшем в Серию В, и не против перехода в Бетис, который предлагает сицилийцам 3 миллиона евро.

Во время зимнего межсезонья интерес к Хильемарку проявляло Динамо, но Палермо предпочло отдать Оскара в аренду в Дженоа.