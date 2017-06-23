Испания

Полузащитник Барселоны Кристиан Тельо в ближайшее время станет игроком Бетиса.

Последний сезон воспитанник сине-гранатовых провел на правах аренды в Фиорентине, где сумел неплохо проявить себя.

Тем не менее, выкупить контракт 25-летнего хавбека Фиалки не смогли, потому Тельо пришлось искать другие варианты.

Как сообщает Diario Gol, на руках у Кристиана были предложения от питерского Зенита и Бетиса, при этом сам футболист предпочел клуб Ла Лиги.

Сумма трансфера уже согласована: за своего игрока Барселона получит 12 млн евро.

В завершившемся розыгрыше Серии А Тельо забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 36-ти матчах.