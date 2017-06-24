Испания

Нападающий Барселоны Лионель Месси был в одном решении агента от перехода в Реал.

Сегодня, 24 июня, одному из лучших футболистов в истории исполняется 30 лет.

По информации Globo Esporte, аргентинский нападающий в 13 лет мог перейти не в Барселону, а в мадридский Реал.

Футбольный агент Орасио Гаджиоли в интервью изданию поведал, что из-за его решения мадридский клуб возможно потерял Месси. Дело в том, что тогда Гаджиоли переезжал жить в Испанию и имел два варианта — Барселона и Мадрид. Выбор пал на столицу Каталонии.

"Когда я переехал в Барселону, то предложил им посмотреть на 13-летнего паренька из Росарио. Я и сам впервые его увидел в аэропорту, и первая мысль была "он не сможет стать футболистом". Но увидев его на тренировке, я сразу же поменял свое мнение о Лео.

Если бы тогда я переехал в Мадрид, Месси мог сейчас блистать в футболке Реала", — цитирует агента Globo.