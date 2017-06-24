Испания

Испанский защитник Альваро Арбелоа принял решение завершить карьеру игрока.

Последний сезон 34-летнего бека, проведенный в Вест Хэме, стал для Альваро неудачным. Испанец принял участие лишь в трех поединках Премьер-лиги, после чего решил, что пришло время завершить карьеру футболиста.

Особенным клубом в жизни Арбелоа был мадридский Реал, воспитанником которого Альваро является. За главную команду Бланкос он выступал с 2009-го по 2016-й год, выиграв за этот период чемпионат и Испании, национальный кубок, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Помимо этого, Арбелоа три года (с 2006-го по 2009-й) выступал за Ливерпуль.

Карьера Альваро в национальной сборной была не менее успешной. В составе Фурии Рохи футболист выиграл Евро-2008 и Евро-2012, а также стал чемпионом мира в 2010-м году.

"Физически я нахожусь в хорошем состоянии, чтобы продолжать играть, но пришло время прощаться", — сказал Арбелоа в интервью Marca.