Испания

Вратарь Кепа Аррисабалага заключит новое соглашение с Атлетик Бильбао.

Клуб уже достиг предварительного соглашения с игроком о продлении сотрудничества, сообщает AS.

Официально подписание нового контракта состоится по возвращению футболиста из Польши, где он защищает цвета молодежной сборной страны на чемпионате Европы U-21.

По информации источника, талантливый вратарь подпишет соглашение на 5 лет, а сумма отступных в нем возрастет с 30 миллионов евро, которые были прописаны в старом договоре, до 50 миллионов евро. Кроме того, Аррисабалага станет одним из самых высокооплачиваемых игроков своей команды.

В предыдущем сезоне 22-летний игрок отыграл 23 матча в чемпионате Испании, в которых пропустил 22 мяча.