Испания

Телекомментатор Кирилл Круторогов рассказывает о тех игроках, которые могут усилить команды Примеры, либо же уехать из Испании.

Безусловно, тема номер один последних дней – возможный отъезд Криштиану Роналду с Пиренейского полуострова. Пока что представить себе Ла Лигу и мадридский Реал без португальской звезды невозможно. Но в Испании его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, из-за чего пресса вешает на него клеймо преступника, а кроме огромного штрафа ему грозит еще и тюремное заключение. Оно ему надо? Кроме того, с Реалом он выиграл все, а нынешний сезон и вовсе стал грандиозным – здесь и второй подряд триумф в ЛЧ, и возвращение чемпионства страны, плюс статус действующего чемпиона Европы… В общем, Криштиану, привыкший к славе и обожанию, вполне может решиться на кардинальные изменения и покинуть Мадрид. Причем, на коне.

Понятное дело, что вариантов его перехода не так уж и много. Это должен быть клуб, способный заплатить баснословные деньги за трансфер, удовлетворить соответствующие финансовые аппетиты самого футболиста и иметь максимальные амбиции (не просто на словах) в борьбе за титулы. Методом исключения остается, наверное, ПСЖ, МЮ, Бавария, Барселона, Ювентус, Челси и МанСити. Пресса же делает акцент на первых трех. Но захочет ли Роналду ехать в Париж? Играть в более слабом, нежели другие ТОП-лиги, чемпионате? С другой стороны, там у него будет возможность феерить, забивать, бить рекорды и быть "best of the best of the best" без навязчивых сравнений со всякими там Месси. А также попробовать добыть для ПСЖ Кубок европейских чемпионов и стать для парижан героем на многие годы вперед – all inclusive, в общем… Бавария сама открещивается от заинтересованности в услугах Криштиану. Хотя Анчелотти был бы явно не прочь вновь поработать с ним. Иное мнение на этот счет, по информации английских газет, у другого экс-энтренадора Роналду. Жозе Моуриньо, якобы, не слишком-то хочет видеть его в своей команде. Но вариант с возвращением португальца в красный Манчестер не кажется совершенно фантастическим. Его даже можно было бы назвать приоритетным в размышлениях "где, если не в Мадриде".

Представим, что это все же случится и КР7 покинет Испанию, возникает вопрос – кто может заменить его? И речь не только об игровом построении команды Зидана. Флорентино Пересу потребуется новая звезда, способная сиять и привлекать внимание. Это может быть Эден Азар, которого давно сватали в Реал. Или Килиан Мбаппе. Хотя до статуса, равносильного Роналду, ему как от Монако до Мадрида пешком. Тем не менее, оба этих возможных приобретения могут обойтись Сливочным очень дорого – вероятно, речь о трехзначном числе перед шестью нулями. Но, чем дороже – тем громче и круче с маркетинговой точки зрения. По примеру Хамеса Родригеса. Звезда ЧМ-2014 не оправдал ожиданий в игре, но сполна окупил свой трансфер в 80 млн., когда за первую неделю после перехода футболок с его именем продали чуть ли не на равноценную сумму. Скорее всего, в Мадриде мы его больше не увидим. В последнем матче чемпионата на Бернабеу было что-то вроде минутки прощальных аплодисментов, когда его меняли. Где он окажется? Здесь называют Интер и Милан, Ювентус и Баварию, МЮ и МанСити, ПСЖ и Челси. В общем, клубы, которые могут потянуть его стоимость, а это миллионов эдак 60+.

Также очень может быть, что покинет Испанию Альваро Мората. Парень очень талантлив и силен, он должен быть звездой, но и со второй попытки в родной команде добиться этого в ему не удается. Потому не удивительно, что бомбардир хочет искать счастья в других местах. И снова на арену выходят все те же ТОП-клубы: Милан, Интер, МЮ, Челси… Главный претендент – Юнайтед. Цена вопроса – 80 млн.евро. Кстати, Зидан также готовится попрощаться с Мадридом. Его ждут великие дела в Алавеса! Да-да, такой переход вполне возможен, если тебя зовут Энцо, а твой отец – великий Зизу. Баски для начала планируют арендовать воспитанника Кастильи.

Пока что получается, что Реал будет только расставаться? Отнюдь! Велика вероятность подписания мадридцами Тео Эрнандеса. Это очень, ОЧЕНЬ талантливый левый латераль Атлетико, выступавший в аренде в Алавесе. По потенциалу – новый Бэйл. Несколько недель назад о его трансфере писали чуть ли не как о свершившимся. Якобы Реал был готов активировать клаусулу в 24 млн., но сейчас подутихло. В то же время сам Тео решил отказаться от сборной Франции в пользу Фурии Рохи. Откровенно говоря, позиция левого защитника у Cливочных не выглядит вакантной – Марсело в отличной форме и, кажется, замена ему пока не очень-то и нужна. Однако, в интересы Реала приписывали и других представителей этого амплуа – Маркоса Алонсо из Челси и Бенджамина Менди (Монако). Совпадение? Не думаю! А Тео Эрнандес не только молод, но и действительно очень хорош!

Также знаем наверняка, что Реал давно заинтересован в покупке ТОП-вратаря. Чтобы бриллианты обязательно блестели в каждой линии. Набожный и скромный Кейлор Навас на эту роль никак не тянет. Главная мечта Переса – Давид Де Хеа – испанец, молодой, ярчайший в своей работе, на многие годы вперед №1 сборной Испании – вариант идеальный. Похожий, только с бельгийским паспортом – Тибо Куртуа. Сейчас заговорили и о Доннарумме. Вроде бы даже "новый Буффон" дал добро на переход, решение за Зиданом… Джиджи-младший сейчас в тренде. А там где тренд – там всегда маячит Реал.

Но что это мы все о Реале да о Реале. Идем дальше! Барселона редко отоваривается оптом на трансферном рынке. Но прошлым летом они поступили именно так. И во многом прогадали. Очевидно, что сейчас ждать многих покупок от них не стоит, только точечное усиление. Команда нуждается в правом защитнике. Главный кандидат – Эктор Бельерин из Арсенала. Но он уже неоднократно выражал нежелание надевать гранатово-синюю футболку. Какую-то личную неприязнь испытывает, что ли… Кстати, испанские Шерлоки обнаружили, что Бельерин отсутствует на фото-презентации новой формы Канониров. И уж точно не по причине его участия в молодежном Евро… Если что, альтернатива – Нельсон Семеду из Бенфики. Лиссабонцы не против: "50 миллионов и он Ваш!". Барселона столько платить отказывается и посматривает на Хуана Кудрадо (Ювентус). Но что он, что Жоау Канселу (Валенсия) задешево также не перейдут.

Поговаривают, что каталонцы уже договорились о покупке нападающего Усмана Дембеле из дортмундской Боруссии. Парню 20 лет, Шмелем он стал год назад, заплатили за него 15 млн.евро. Сейчас потенциальная сумма трансфера в Барсу варьируется с 50 до 70 млн.евро – сумасшедшие деньги!!! И это при наличии неделимой троицы МСН! Еще более крупной может оказаться сделка Барселоны по Марко Верратти. Его очень хотят видеть в команде. Но ПСЖ не привыкло продавать – только покупать. Поэтому спокойно заявляют, что с суммой меньше 100 млн. к ним можно даже не подходить. К самим каталонцам обращались из Англии по поводу Андре Гомеша. Мол, мы Вам 35 миллионов, вы нам португальца, который у Вас не заиграл – отличная сделка (нос Реалу прошлым летом, выхватив Гомеша у них из рук, вы утерли, молодцы!). Но получили отказ. Хотя, если придет Верратти, то, очень даже может быть, Гомеш и покинет Каталонию. Если вдруг сделка по итальянцу, который регулярно попадается прессе с сигаретой, сорвется, есть и альтернативный вариант – Ренату Саншеш, не прижившийся в Баварии. Цена вопроса – 30-35 млн. План B, C и D – Пьянич (Ювентус), Кондогбия (Интер) и даже Паулиньо из чемпионата Китая.

Громкий трансфер может провернуть Атлетико. Симеоне жаждет вернуть в команду своего форварда-бунтаря Диего Косту. Способствует этому и желание Челси расстаться с ним. Переговоры начаты. Цена вопроса – около 56 млн. евро! Но есть дилемма – Матрасникам запрещено регистрировать игроков, а значит, если бразильского испанца и подпишут, минимум полгода ему придется посидеть без дела. Также полосатые мадридцы практически договорились с Лионом о переходе Александра Ляказетта, но проигранная апелляция по трансферному бану все испортила. Также Атлетико в числе претендентов на Сандро Рамиреса. Воспитанник Барселоны после расставания с Каталонией прекрасно проявил себя в Малаге, а его следующему шагу вперед способствует и незначительная клаусула – всего 6 млн. Готова заплатить эту сумму также и Севилья. Правда, есть информация, что главный кандидат на Сандро далек от Испании и это Эвертон.

Вполне может попрощаться с Севильей Витоло. Быстрого вингера уже давно хотят перехватить ТОП-клубы: испанские – Барселона и Атлетико, а также иностранные – ПСЖ и МЮ. Андалусийцы продавать умеют, но только задорого. Их позиция по уроженцу Канарских остров проста – активируйте клаусулу, а это 40 млн. В качестве замены могут арендовать с правом выкупа (за 6-8 млн.) у МанСити Нолито. Возможно, вернется в родные пенаты оттуда же и Хесус Навас. Также покинуть Рамон Санчес Писхуан может Стивен Н᾿Зонзи. Мощного опорника заманивает Ювентус. Зимой его оценивали в 30 млн. Замену ему уже подыскали – это их старый знакомый Эвер Банега. Год назад аргентинец на правах свободного агента перешел в Интер. Теперь Севилья готовится заплатить 7 млн. – получится такой себе бизнес по-андалусски… В этом же направлении сватают списанного динамовца Юнеса Белланда. Перехватить его попытается Валенсия. Также Летучие мыши постараются заманить Сальваторе Сиригу. Он принадлежит ПСЖ, играл в аренде в Севильи и Осасуне. От статуса звезды почти ничего не осталось, но мастерство никуда не делось.

Атлетик Бильбао, знаменитый своей специфической кадровой политикой, ищет басков за пределами региона. Львы попытаются вернуть на родину Начо Монреаля из Арсенала и арендовать у Дортмунда Микеля Мерино. Тоже очень даже неплохо!

Аднана Янузая когда-то называли "новым Роналду", и вот он идет по тому же пути – из МЮ в Реал! Правда, в Реал Сосьедад… Зато Лас-Пальмас, кажется, таки расстанется с одной из своих звездочек – Маурисио Лемосом. Цену Канарейки набивают по-максимуму – 20-30 млн, но покупатель имеется – Рома. Сами островитяне остро нуждаются во вратаре. Пытаются договориться с Очоа (Малага) или Виктором Вальдесом (Мидлсбро).

Главное то, что трансферное окно еще даже не открылось, а значит – show must go on!