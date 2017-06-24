Испания

Нападающий Королевского клуба Карим Бензема не думает об уходе в другую команду.

В завершившемся сезоне Карим продемонстрировал весьма низкую результативность, отличившись 11-ю голами в Примере. При этом наставник Реала Зинедин Зидан продолжал доверять своему соотечественнику место в основном составе, ссылаясь на то, что, помимо голов, Карим выполняет на поле множество важных функций.

Несмотря на хорошие взаимоотношения Бензема с Зиданом, многочисленные СМИ предполагают, что летом француз может покинуть Мадрид, так как в команду придет молодой и забивной Килиан Мбаппе.

Сам же Карим о подобном не думает и уже настраивается на новый сезон.

"Я мечтаю продолжать выигрывать трофеи с Реалом", — сказал Бензема.

"Чтобы добиться успеха, нужно много работать. С нетерпением жду начала следующего сезона".

Действующий контракт Карима с клубом рассчитан до 2019-го года, при этом президент Реала Флорентино Перес уже говорил, что Мадрид намерен соглашение продлить.