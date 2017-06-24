Испания

Защитник Реала Пепе озвучил турецкому клубу свои финансовые запросы.

В конце месяца португальский центрбек станет свободным агентом, и в каком клубе Пепе продолжит карьеру пока неизвестно.

Как сообщает Mundo Deportivo, игрока в своем составе хочет видеть Бешикташ, однако для того, чтобы заполучить опытного защитника, турецкому клубу придется удовлетворить его финансовые требования.

По информации издания, Пепе хочет получить двухлетний контракт с зарплатой 5 млн евро в год.

Помимо этого, португалец желает, чтобы Бешикташ выплатил ему 2,5 млн евро подъемных, так как он перейдет в клуб в качестве свободного агента.

В завершившемся сезоне Пепе провел за Реал 13 матчей в Примере, отличившись 2-мя голами и 1-й результативной передачей.