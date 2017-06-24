Защитник Реала Пепе озвучил турецкому клубу свои финансовые запросы.
Пепе, Getty Images
24 июня 2017, 16:53
В конце месяца португальский центрбек станет свободным агентом, и в каком клубе Пепе продолжит карьеру пока неизвестно.
Как сообщает Mundo Deportivo, игрока в своем составе хочет видеть Бешикташ, однако для того, чтобы заполучить опытного защитника, турецкому клубу придется удовлетворить его финансовые требования.
По информации издания, Пепе хочет получить двухлетний контракт с зарплатой 5 млн евро в год.
Помимо этого, португалец желает, чтобы Бешикташ выплатил ему 2,5 млн евро подъемных, так как он перейдет в клуб в качестве свободного агента.
В завершившемся сезоне Пепе провел за Реал 13 матчей в Примере, отличившись 2-мя голами и 1-й результативной передачей.