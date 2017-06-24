Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа хочет продолжить играть в испанском чемпионате.
Гильермо Очоа, Getty Images
24 июня 2017, 19:14
В минувшем сезоне Очоа был старажем ворот Гранады на правах аренды. Контракт мексиканца принадлежит Малаге и истечет в конце июня 2017 года.
"Сейчас я не хочу торопиться, я посмотрю, что произойдет в ближайшем будущем. Мы с агентом рассмотрим предложения и спокойно оценим их. Мне нравится Испания. Я хочу продолжить выступления здесь", — приводит слова Очоа Marca.
"Сейчас мое внимание сосредоточено на сборной. Я хочу помочь Мексике добиться хороших результатов на Кубке конфедераций. Об остальном подумаю позже".