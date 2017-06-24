Испания

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа хочет продолжить играть в испанском чемпионате.

В минувшем сезоне Очоа был старажем ворот Гранады на правах аренды. Контракт мексиканца принадлежит Малаге и истечет в конце июня 2017 года.

"Сейчас я не хочу торопиться, я посмотрю, что произойдет в ближайшем будущем. Мы с агентом рассмотрим предложения и спокойно оценим их. Мне нравится Испания. Я хочу продолжить выступления здесь", — приводит слова Очоа Marca.

"Сейчас мое внимание сосредоточено на сборной. Я хочу помочь Мексике добиться хороших результатов на Кубке конфедераций. Об остальном подумаю позже".