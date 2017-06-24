Испания

Новичок Ла Лиги Жирона вскоре перейдет под управление City Football Group.

Холдинг City Football Group близок к завершению сделки по приобретению Жироны, сообщает Expansión.

Летом 2015 года агентство Media Base Sports, во главе с Пере Гвардиолой, братом нынешнего наставника Горожан, приобрело 80 процентов Жироны и помогло клубу избавиться от долгов в размере 3,5 миллионов евро. Частью этой сделки была договоренность, согласно которой City Football Group приобретет клуб, когда Жирона выйдет в Ла Лигу.

Теперь стороны работают над официальным оформлением сделки, которая позволит Жироне присоединиться к City Football Group, в состав которой уже входят Манчестер Сити (Англия), Нью-Йорк Сити (США), Мельбурн Сити (Австралия), Йокогама Ф. Маринос (Япония) и Атлетико Торке (Уругвай).

Это позволит Жироне увеличить свой бюджет в пять раз — до 50 миллионов евро. Манчестер Сити будет тесно сотрудничать с каталонским клубом, и использовать их для развития молодых игроков.