Испания

Хетафе удалось обыграть Тенерифе в ответном матче плей-офф (3:1; 3:2 по сумме двух матчей) и выйти в Ла Лигу.

Хетафе покинул Ла Лигу по итогам сезона 2015/16, когда "синие" заняли 19-е место в турнирной таблице высшего дивизиона страны.

В прошедшей кампании Сегунды они финишировали на третьей позиции, поэтому за путевку в Ла Лигу они сражались через плей-офф.

В первом матче финала домашнюю победу со счетом 1:0 отпраздновал Тенерифе, но в ответной встрече ранний гол Фаурлина и дубль Пачеко позволили Хетафе склонить чашу весов в свою пользу.

Напомним, что ранее повышение в Ла Лигу заработали Леванте и Жирона.

Хетафе — Тенерифе 3:1 (3:2 по сумме двух матчей)

Голы: Фаурлин, 9, Пачеко, 13, 37 — Лосано, 17

Хетафе: Гуаита — Суарес, Диас, Горосито, Молинеро — Пачеко (Пенья, 89), Фаурлин, Мора (Ласен, 76), Портильо — Чули (Геррейро, 72), Молина

Тенерифе: Эрнандес — Камара (Хойни, 86), Кольмейро, Хосабед, Камиль — Витоло, Санз — Дидье, Сусо (Тиронн, 62), Шибасаки (Ньигес, 51) — Лосано

Предупреждения: Мора, Пенья — Камара, Пердомо, Сусо, Санз, Камиль