Испания

В случае неудачи с трансфером полузащитника ПСЖ Марко Верратти Барселона переключится на хавбека Атлетико Сауля Ньигеса.

В последнее время в прессе активно муссируется тема перехода Верратти в Барселону. Была информация, что каталонцы даже согласовали с итальянцем условия личного контракта.

Как сообщает AS, сине-гранатовые сейчас разрабатывают запасной план. Так, если испанцам все-таки не удастся оформить трансфер Верратти, то они обратят свои взоры на полузащитника Атлетико Сауля.

В Барселоне понимают, что осуществить этот трансфер будет трудно из-за запрета от ФИФА для Атлетико на регистрацию новых футболистов. Тем не менее, в случае неудачи с Верратти блаугранас обязательно прибегнут к такому варианту.

В минувшем сезоне 22-летний Сауль провел за Матрасников 53 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.