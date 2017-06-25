Испания

Легендарный защитник Реала Мичел Сальгадо уверен, что Криштиану Роналду не стоит покидать клуб.

Прокуратура Испании обвиняет Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму в 14,7 млн евро. На этом фоне появились слухи, что Криштиану хочет покинуть Реал.

"Игроки Реала не хотят, чтобы Роналду уходил", — цитирует Сальгадо Marca.

"Роналду не найдет клуб, который даст ему больше, чем Реал".

В Реале Роналду трижды выигрывал Золотой мяч (еще раз – в МЮ). В нынешнем сезоне Криштиану стал с командой чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. Именно португалец является фаворитом в борьбе за следующий Золотой мяч и в случае победы сравняется с Лионелем Месси по их количеству.