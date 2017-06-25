Испания

Наставник молодежной команды Реала (U-19) Хосе Мария Гути привел своих подопечных к победе в молодежном Копа дель Рей.

Бывший хавбек Королевского клуба продолжает добиваться успехов на тренерском поприще.

Подопечные Гути выиграли третий трофей в сезоне, обыграв одногодок из Атлетико в финале молодежного Копа дель Рей со счетом 4:1.

Мадридцы открыли счет благодаря точному удару со штрафного, однако в итоге Матрасники сумели отыграться.

Вырвать победу игроки Хувениля А смогли уже в добавленное время. Как и их старшие коллеги в финале Лиги чемпионов 2014-го года, игроки Реала U-19 в экстра-тайме забили трижды, доведя счет до разгромной победы со счетом 4-1.

Помимо Копа дель Рей, Хувениль А под руководством Гути выиграл в нынешнем сезоне еще два локальных трофея – Лигу и испанский Кубок чемпионов (Copa de Campeones).

Также Хувениль А добрался до полуфинала Юношеской Лиги чемпионов, где уступил одногодкам из Бенфики.