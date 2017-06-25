Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан не хочет, чтобы нападающий Альваро Мората покидал команду.

Наставник Королевского клуба желает сохранить чемпионский состав на следующий сезон.

Как сообщает Marca, Зидан провел встречу с нападfющим Альваро Моратой, в ходе которой попытался отговорить футболиста от перехода в Манчестер Юнайтед.

В данный момент цель Мораты – в качестве основного форварда сборной Испании поехать на чемпионат мира 2018-го года. При этом игрок понимает – чтобы добиться этой цели ему необходимо ярко проявить себя в следующем сезоне, ведь конкуренция в составе Фурии Рохи очень велика.

Предоставить Альваро важную роль в команде пообещал наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо. В свою очередь Красные Дьяволы готовы удовлетворить финансовые запросы Реала, заплатив за Морату 70 млн евро.

Несмотря на столь заманчивое предложение от Моуриньо и Юнайтед, Зидан верит, что Альваро останется в Мадриде. Француз уже пообещал Альваро больше игрового времени в следующем сезоне, однако решение все равно остается за форвардом.

Очевидно, в Реале он будет продолжать выполнять роль запасного форварда, в то время как в МЮ его ожидает стабильное место в основном составе.