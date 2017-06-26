Испания

Президент Реала Флорентино Перес лично обсудил с семье форварда Монако Килиана Мбаппе возможный переход.

Килиан Мбаппе является одной из приоритетных целей Реала на трансферное лето. Ради этого трансфера Флорентино Перес лично встретился с семьей 18-летнего игрока и обозначил перспективы после трансфера в Реал, сообщает Telefoot.

В частности, Перес готов выставить на трансфер Гарета Бэйла, чтобы освободить место в составе для Мбаппе. Валлиец последние два сезона регулярно получал травмы и не оправдывает ожиданий.

Заполучить Мбаппе Реалу будет непросто, поскольку ПСЖ бросил все силы для того, чтобы выиграть конкуренцию за талантливого футболиста.