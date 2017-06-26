Испания

Полузащитник Гуанчжоу Эвергранд Паулиньо готов перейти в Барселону, осталось лишь клубам договориться между собой.

Паулиньо согласен подписать четырехлетний контракт с Барселоной, — сообщает Goal.

Однако для завершения трансфера каталонцам еще нужно договориться с Гуанчжоу.

Барселона предложила 20 млн евро, но китайцы требуют вдвое больше – 40. Тем не менее, "сине-гранатовые" не готовы отдать за бразильца больше 25 млн.

Паулиньо желает играть в одной команде с Неймаром и Лионелем Месси. Главный тренер Гуанчжоу, Луис Фелипе Сколари, не будет блокировать трансфер бразильца.

Стоит отметить, что сам Эвергранд заплатил за Паулиньо Тоттенхэму относительно скромные 16 млн евро.