Испания

Экс-игрок Реала Гути рассчитывает, что в будущем сможет возглавить мадридский клуб.

Гути добился больших успехов в работе с молодежными командами Реала. По словам начинающего тренера, в будущем он хотел бы возглавить основную команду

"Я чувствую себя комфортно в тренерской работе. Я очень доволен тому, что Реал дал мне такой шанс", — приводит слова Гути Onda Cero.

"Все, кто поддерживает Реал, хотели бы, чтобы Зидан продолжал работать главным тренером и добивался успехов. Но я всегда нацеливаюсь на максимальный результат. Поэтому было бы глупо говорить, что я не хотел бы стать тренером Реала. Но это в отдаленной перспективе", — добавил тренер.

Отметим, что Гути выиграл третий трофей в сезоне с Хувенилем А.