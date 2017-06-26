Испания

Валлисйский вингер Реала Гарет Бэйл определился с дальнейшими планами на будущее.

Бэйл не хочет выступать за ПСЖ, Getty Images

Бэйл не хочет выступать за ПСЖ, Getty Images

Гарет Бэйл рассматривает возможность ухода из Реала, а наибольший интерес к игроку проявляет ПСЖ.

Это предложение валлийца не заинтересовало, поскольку он не намерен выступать в чемпионате Франции.

Наиболее интересным для Бэйла является вариант в АПЛ, где он выступал за Тоттенхэм. На данный момент главным кандидатом среди английских клубов является МЮ, который уже несколько лет предпринимает попытки подписать игрока.

Сам Бэйл примет окончательное решение о своем будущем после того, как Реал примет решение по Килиану Мбаппе. Если 18-летний француз перейдет в Реал, то Бэйл намерен покинуть клуб.

Стоит отметить, что и руководство Реала также готово расстаться с Бэйлом в случае покупки Мбаппе.