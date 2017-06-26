Испания

Полузащитник Гуанчжоу Эвергранд подтвердил, что получил от каталонцев предложение.

Барселона предложила 20 млн евро за Паулиньо, но китайцы требуют вдвое больше. Тем не менее, "сине-гранатовые" не готовы отдать за бразильца больше 25 млн.

"Барселона разговаривала с моим агентом. От них поступило предложение — это правда. Сейчас мы ведем диалог. Однако на данный момент я действительно доволен своей карьерой", — цитирует Паулиньо Sport.es.

"Есть много вещей, которые я должен взвесить, чтобы сделать выбор. Мне очень нравится находиться в Китае, нравятся люди. С другой стороны, я очень рад, что такой большой клуб проявляет ко мне интерес".

"У меня нет сроков на ответ, ведь Барселоне также еще нужно вести переговоры с Гуанчжоу. Однако окончательное решение будет принято мной".