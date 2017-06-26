Испания

Полузащитник Реала Хамес Родригес желает сменить клубную прописку.

Об интересе Манчестер Юнайтед к Хамесу Родригесу стали писать весной этого года.

В мае стороны даже пришли к согласию по поводу личного контракта, однако с тех пор дело не продвинулось.

Как сообщает Goal.com, ссылаясь на испанские источники, колумбиец по-прежнему отчаянно жаждет перейти в стан Красных Дьяволов.

Кроме МЮ, игроком интересуется Милан, ПСЖ и Интер.

В завершившемся сезоне на счету Хамеса 8 голов и 8 результативных передач в 22-х играх Ла Лиги.