Шведский форвард может вернуться в Испанию и продолжить карьеру в Мадриде.
Златан Ибрагимович, Getty Images
26 июня 2017, 16:51
Атлетико хочет усилить состав нападающим Златаном Ибрагимовичем. Как сообщает Sport.es, швед может пописать контракт с Матрасниками в январе 2018 года.
Отметим, что Златан является свободным агентом. Сейчас 35-летний форвард восстанавливается после тяжелой травмы колена и сможет вернуться на поле лишь в начале следующего года.
Напомним, мадридцы сейчас наказаны запретом на трансферы за нарушение правил регистрации игроков младше 18 лет.
В минувшем сезоне Златан сыграл в составе манкунианцев 46 матчей, в которых забил 28 голов.