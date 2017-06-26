Испания

Шведский форвард может вернуться в Испанию и продолжить карьеру в Мадриде.

Атлетико хочет усилить состав нападающим Златаном Ибрагимовичем. Как сообщает Sport.es, швед может пописать контракт с Матрасниками в январе 2018 года.

Отметим, что Златан является свободным агентом. Сейчас 35-летний форвард восстанавливается после тяжелой травмы колена и сможет вернуться на поле лишь в начале следующего года.

Напомним, мадридцы сейчас наказаны запретом на трансферы за нарушение правил регистрации игроков младше 18 лет.

В минувшем сезоне Златан сыграл в составе манкунианцев 46 матчей, в которых забил 28 голов.