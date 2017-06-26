Испания

Благотворительный детский фонд The Leo Messi Foundation обвинили в участии в теневых схемах.

Благотворительный фонд, созданный Лионелем Месси для помощи детям, якобы служил прикрытием для уклонения от налогов.

Как утверждает издание АВС, благотворительные взносы в этот фонд, зарегистрированный в Барселоне и Росарио – родном городе Лео, никто никогда строго не учитывал, а у руководителей этой организации нет четкой отчетности по поводу того, на какие именно мероприятия идут собранные деньги.

Сам Месси едва избежал тюремного заключения сроком на 21 месяц из-за уклонения от налогов – и вот теперь снова головная боль!