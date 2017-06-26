Испания

Севилья находится на продвинутой стадии переговоров с Сампдорией о приобретении форварда Луиса Муриэля.

Нападающий Сампдории Луис Муриэль близок к переходу в Севилью, сообщает итальянский журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Ожидается, что сумма трансфера составит 22 миллиона евро плюс шесть миллионов евро в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне 26-летний Муриэль провел за Сампдорию 33 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.