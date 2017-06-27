Руководство Бетиса предпринимает шаги, чтобы уменьшить число игроков в команде до 21-го и освободить место для новичков. 

Бетис планирует расстаться с Романом Зозулей и Дидье Дигаром. Этих игроков не видит в своей команде Кике Сетьен, о чем было сообщено руководству клуба. 

Команду точно покинет Альваро Сехудо, который не будет продлевать контракт. В качестве свободного агента уйдет и Алекс Мартинес. 

Также заканчиваются арендные соглашения у Рубена Пардо и Райана Донка, которые вернутся в Реал Сосьедад и Галатасарай соответственно.

Стоит отметить, что действующий контракт Зозули с Бетисом рассчитан до 2019 года.