Испания

Наставник Бетиса Кике Сетьен назвал игроков, которые могут искать себе новый клуб.

Руководство Бетиса предпринимает шаги, чтобы уменьшить число игроков в команде до 21-го и освободить место для новичков.

Бетис планирует расстаться с Романом Зозулей и Дидье Дигаром. Этих игроков не видит в своей команде Кике Сетьен, о чем было сообщено руководству клуба.

Команду точно покинет Альваро Сехудо, который не будет продлевать контракт. В качестве свободного агента уйдет и Алекс Мартинес.

Также заканчиваются арендные соглашения у Рубена Пардо и Райана Донка, которые вернутся в Реал Сосьедад и Галатасарай соответственно.

Стоит отметить, что действующий контракт Зозули с Бетисом рассчитан до 2019 года.