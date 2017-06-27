Главный тренер Реала Зинедин Зидан считает вингера Гарета Бэйла "неприкасаемым" и не собирается продавать валлийца.
Гарет Бэйл, getty images
27 июня 2017, 12:58
Испанское издание Marca, которое славится достоверной информацией про Реал, утверждает, что Сливочные не намерены расставаться с Бэйлом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Королевский клуб готов избавиться от Гарета, чтобы освободить место для форварда Монако Килиана Мбаппе.
Гарет из-за травмы пропустил значительную часть нынешнего сезона, а когда выздоровел, то его место в основе оказалось занято Иско.
В прошлом году Бэйл продлил контракт с Реалом до окончания сезона 2021/2022.