Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан считает вингера Гарета Бэйла "неприкасаемым" и не собирается продавать валлийца.

Испанское издание Marca, которое славится достоверной информацией про Реал, утверждает, что Сливочные не намерены расставаться с Бэйлом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Королевский клуб готов избавиться от Гарета, чтобы освободить место для форварда Монако Килиана Мбаппе.

Гарет из-за травмы пропустил значительную часть нынешнего сезона, а когда выздоровел, то его место в основе оказалось занято Иско.

В прошлом году Бэйл продлил контракт с Реалом до окончания сезона 2021/2022.