Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчей второго тура испанской Ла Лиги.

Накануне тон второму туру задали матчи Реал Сосьедад — Вильярреал и Бетис — Сельта. Баски на родном стадионе с легкостью разделались с "субмариной", отправив в ворота соперника три гола еще в первом тайме, тогда как Бетис добился красивой волевой победы над "кельтами".

Сегодня состоятся еще четыре матча. Новички Примеры — Леванте и Жирона — попробуют развить свой успех в матчах против Депортиво и Малаги соответственно, тогда как фавориты сезона — Барселона и Атлетико — проэкзаменуют Алавес и Лас Пальмас.

Остальные матчи 2-го тура пройдут уже в воскресенье, а наиболее интригующим из них является поединок на Бернабеу, в рамках которого Реал примет Валенсию. С анонса этой встречи и начнем.

Расписание тура:

Матч тура:

Реал — Валенсия



Воскресенье, 23:15, Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр встречи — Фернандес Борбалан.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Первый серьезный оппонент для "сливочных" в текущем сезоне в чемпионате. "Летучие мыши" при любых своих проблемах всегда оставались для Реала серьезным раздражителем. Валенсия практически в каждом поединке доставляла проблемы "бланкос" и кажется, что предстоящий матч исключением не станет. Проблемы в защите Реала были видны еще в игре с Депортиво, а в добавок к этому у "бланкос" сейчас появились огромные кадровые неприятности.

Против Валенсии по причине дисквалификации не сыграет лидер защиты команды Серхио Рамос. Его место займет Начо Фернандес, а вот кто составит ему пару? Вальехо травмирован, Варан — под большим вопросом. При таком раскладе в центре защиты придется сыграть либо Каземиро, либо молодому Техеро. В любо случае, дела плохи. Где-то улыбается один Пепе.

По-прежнему дисквалифицирован и не может помочь своей команде Криштиану Роналду, тогда как его соотечественник и друг Луиш Нани, выступающий за Валенсию, наверняка составит ему кампанию на трибуне — вингер по-прежнему травмирован. В остальном на поле выйдут все сильнейшие исполнители, которые имеются в распоряжении Зидана и Марселино.

С большой долей вероятности уже в этом туре за "летучих мышей" дебютируют Джейсон Мурильо и Джоффри Кондогбия. Мурильо в паре с Гараем выйдут в центре защиты, тогда как Кондогбия и Парехо сразятся с Модричем и Кроосом за центр поля. Место ушедшего в Интер Канселу наверняка займет Начо Хиль.

Зрители привыкли видеть от матча Реала и Валенсии обилие голов и игру на встречных курсах. Завтрашний матч не должен стать исключением, но главной интригой этой встречи является скорее игра гостей, а не хозяев. Очень интересно посмотреть, как команда Марселино будет противостоять Реалу и сможет ли играть с ним на равных.

Ориентировочные составы:

Реал: Навас — Карвахаль, Начо, Каземиро, Марсело — Кроос, Модрич, Иско — Бэйл, Бензема, Асенсио

Валенсия: Нето — Монтойя, Мурильо, Гарай, Гайя — Начо, Парехо, Кондогбия, Солер — Дзадза, Морено

Травмированы: Вальехо — Нани

Дисквалифицированы: Рамос, Роналду (оба — Реал)

Под вопросом: Варан, Ковачич (оба — Реал)

Интересные факты:

- Реал в семи последних матчах Ла Лиги обязательно побеждал.

- Реал и Валенсия в последних 8 матчах во всех турнирах забивали минимум три гола.

- Реал не проигрывал Валенсии на Бернабеу в последних 11 матчах.

- В пяти последних домашних матчах Реал забивал Валенсии минимум дважды.

прогноз 4:1

Алавес — Барселона

Суббота, 19:15, Витория-Гастейс, Мендисорроса. Арбитр встречи — Дел Серро Гранде.

Барселона накануне наконец-таки оформила трансфер Усмана Дембеле и это должно немного успокоить болельщиков команды. Понятно, что большая часть фанов хотела бы видеть в команде Коутиньо, но давайте дождемся окончания трансферного периода. Быть может, каталонцам все-таки удастся переманить и Коутиньо. В таком случае трансферную кампанию Барселоны вполне можно будет назвать успешной.

А пока Дембеле понемногу начинает готовиться к своему дебюту, "сине-гранатовые" отправились в город под названием Витория-Гастейс, где им предстоит сразится с Алавесом. Нынешний Алавес не имеет практически ничего общего с командой образца прошлого сезона, что было доказано в первом туре, когда "славные" уступили одному из аутсайдеров сезона — Леганесу. Барса, в свою очередь, без особого труда одолела Бетис, хотя и оставила немало вопросов.

В сегодняшнем матче за Барселону может дебютировать новичок Паулиньо — бразилец в заявке. Также на поле может выйти восстановившийся после повреждения Андрес Иньеста. В лазарете команды по-прежнему остаются Луис Суарес и Рафинья. Место уругвайца сегодня наверняка займет Лео Месси, тогда как справа сыграет Серхи Роберто, а слева - Жерар Деулофеу. Наверняка сегодня Алавес поставит "автобус" и будет пытаться выбегать в контратаки, но, будем откровенны, особых шансов у команды Субельдии нет.

Ориентировочные составы:

Алавес: Пачеко — Вигарай, Руано, Эли, Эрнандес — Пина, Ману Гарсия — Ибаи Гомес, Ромеро, Бурги — Собрино

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Иньеста, Бускетс, Ракитич — С. Роберто, Месси, Деулофеу

Не сыграют: Лагуардия — Л. Суарес, Рафинья, Гомеш

Интересные факты:

- Барселона выиграла последние 8 матчей в Ла Лиге.

- Барселона не пропускает от Алавеса в последних 5 матчах.

- В последних 7 из последних 8 матчей Барселоны на выезде было забито не менее 3 голов.

прогноз 0:5

Лас Пальмас — Атлетико



Суббота, 23:15, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Гран-Канария. Арбитр встречи — Иглесиас Вильянуэва.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

В прошлом сезоне мало кому было легко на Гран-Канарии и Лас Пальмас попытается продолжить эту традицию и в новом сезоне. Интересно, что именно "матрасники" стали командой, который удалось нанести самое разгромное поражение Лас Пальмасу на родном стадионе. В конце сезона Атлетико уничтожил "островитян" со счетом 5:0, но стоит отметить, что тогда команда Сетьена просто-напросто бросила играть. Особое внимание обращать на тот матч не стоит.

Сегодня сценарий будет иным, можете не сомневаться. Тем не менее, понятно, что Атлетико хочет реабилитироваться за ничью в первом туре с новичком Примеры и этим вечером команда Эль Чоло сделает все для победы. Симеоне предстоит в этой игре экспериментировать в атаке. Гризманн — дисквалифицирован, Гамейро и Торрес — не готовы. Выходит, что остается Корреа и Вьетто. Именно по итогам сегодняшнего матча может решиться судьба Вьетто. Если игроку не удастся себя проявить в матче с Лас Пальмасом, то он наверняка будет продан до конца трансферного окна.

Тренер хозяев Маноло Маркес не может рассчитывать на Витоло, который остался вне заявки по условиям арендного соглашения с Атлетико, и бездарно сыгравшего в первом туре Халиловича — в матче против Валенсии Ален был удален после 30 минут игры. "Канарейки" на своем поле зачастую играют в открытый футбол, постоянно думая об атаке, но в матчах с такими командам, как Атлетико, подобная тактика смертельно опасна. Хозяевам лучше отдать мяч сопернику в надежде на контвыпады.

Ориентировочные составы:

Лас Пальмас: Чичисола — Симон, Наварро, Бигас, Д. Кастельяно — Виера, Лемос, Трухильо — Тана, Кальери, Араухо

Атлетико: Облак — Врсалько, Хименес, Годин, Л. Эрнандес — Коке, Сауль, Габи, Карраско — Вьетто, Корреа

Дисквалифицированы: Халилович — Гризманн

Под вопросом: В. Гомес — Гамейро, Ф. Луис

Интересные факты:

- Победа над Лас Пальмасом может стать 200 викторией Симеоне у руля Атлетико (199 побед, 67 ничьих и 54 поражения).

- Лас Пальмас проиграл последние 6 матчей в Примере.

- Атлетико не пропускал от Лас Пальмаса в последних пяти выездных матчах.

- "Матрасники" обыгрывали "канареек" в последних пяти играх.

прогноз 1:3

Хетафе — Севилья



Воскресенье, 21:15, Хетафе, Колисеум Альфонсо Перес. Арбитр встречи — Ундиано Мальенко.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Севилья и Хетафе в первом туре сыграли вничью с Эспаньолом и Атлетиком соответственно. Интересно, что в обоих матчах были допущены серьезные ошибки. В игре "нервионцев" фемида сыграла им на руку, тогда как Хетафе только лишь пострадал от действий судьи. Эти эпизоды были подробно разобраны в итогах первого тура.

Обе команды хотят добиться первой победы в чемпионате, но очевидным фаворитом этой встречи является Севилья. Тем не менее, Хетафе сделает все, чтобы порадовать своих болельщиков в первой домашней игре сезона. Видится, что игра в первые минут 30 будет довольно равной, после чего гости все-таки завладеют преимуществом. Для зрелищности было бы интересно увидеть быстрый гол, но кажется, что в этом матче команды будут действовать довольно прагматично с оглядкой на ворота.

Ориентировочный состав:

Хетафе: Гуаита — Д. Суарес, Джене, Кала, Молинеро — Бергара, Фажр — Портильо, Сибасаки, Ндиайе — Молина

Севилья: Рико — Коршиа, Кьяер, Ленгле, Эскудеро — Писарро, Нзонзи, Гансо — Корреа, Муриэль, Нолито

Травмированы: Йода, Пачеко — Сориа

Дисквалифицированы: Альваро, Банега

Под вопросом: Антунеш — Нзонзи, Пареха, Каррису, Крон-Дели

Интересные факты:

- Хетафе из последних 19 матчей в Ла Лиге выиграла лишь в двух.

- Хетафе не проигрывает Севилье в последних 8 домашних матчах.

- Севилья не может победить на протяжении последних 6 матчей на выезде.

прогноз 1:2

Жирона — Малага

Суббота, 21:15, Жирона, Монтиливи. Арбитр встречи — Хайме Латре.

Ориентировочный состав:

Жирона: Ираисос — Эспиноса, Алькала, Муньеса — Маффео, Гранель, Риера, Порту, Адай — Стуани, Гарсия

Малага: Хименес — Росалес, Л. Эрнандес, Байссе, Перес — Ресио, Кузманович — Хуанпи, Гонсалес, Хони — Бастон

Травмированы: Рикка, Пеньяранда, М. Торрес (все — Малага)

Под вопросом: Адай — Кеко

Интересный факт:

- Малага проиграла 18 из последних 20 матчей на выезде.

прогноз 2:0

Леванте — Депортиво



Суббота, 21:15, Валенсия, Сьюдад де Валенсия. Арбитр встречи — Алберола Рохас.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ориентировочный состав:

Леванте: Фернандес — Лопес, Постиго, Чема, Тоньо — Кампанья Лерма, Бардхи — Хасон, Алегриа, Моралес

Депортиво: Рубен — Хуанфран, Шер, Сидней, Луизиньо — Гильерме, Вальверде — Картабия, Чолак, Баккали — Андоне

Травмированы: Марти (Леванте)

Под вопросом: Баккали, Хиль (оба — Депортиво)

Интересные факты:

- Депортиво не удалось победить в 18 из последних 19 выездных матчей.

- В последних шести матчах Депортиво из пяти было забито не менее 3 голов.

- Леванте не проигрывает в последних 6 домашних поединках.

- Депортиво не проигрывает у Леванте в последних 5 матчах во всех турнирах.

прогноз 1:0

Эйбар — Атлетик

Воскресенье, 19:15, Эйбар, Ипуруа. Арбитр встречи — Санчес Мартинес.

Ориентировочный состав:

Эйбар: Дмитрович — Капа, Оливейра, Рамис, Анхель — Пенья, Хордан, Д. Гарсия, Инуи — Энрич, К. Гарсия

Атлетик: Аррисабалага — Лекуэ, Нуньес, Ляпорт, Баленсиага — Сан Весга, Беньят — Вильямс, Гарсия, Муниаин — Адуриц

Травмированы: Йоэль, Рико, Арбилья, П. Леон — Де Маркос

Не сыграет: Йерай (Атлетик)

Интересные факты:

- В 8 из последних 9 играх Эйбара было забито не более двух голов.

- В последних пяти домашних матчах Эйбара против Атлетика было забито менее трех голов.

- Атлетик выиграл у Эйбара в последних трех матчах во всех турнирах.

прогноз 2:2

Эспаньол — Леганес

Воскресенье, 19:15, Барселона, Корнелья-Эль Прат. Арбитр встречи — Гонсалес Фуертес.

Ориентировочный состав:

Леганес: Куэльяр — Сальдуа, Муньос, Мантовани, Рико — Эрасо Перес — Пирес, Рамос, Шимановски — Герреро.

Эспаньол: Диего Лопес — Хави Лопес, Давид Лопес, Налдо, Мартин — Хурадо, Рока, Фуэго, Пьятти — Морено, Баптистао

Травмированы: Дуарте, Васкес — Серантес, Тимор

Под вопросом: Санчес Лопес, Диего Лопес — Сиовас

Интересные факты:

- Леганес не может победить на протяжении 15 выездных матчей кряду.

- Эспаньол не забивал в последних 3 домашних матчах.

- Эсанньол потерпел поражения в последних 3 матчах на родном стадионе.

прогноз 2:0

Александр Пузик, Football.ua