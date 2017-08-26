Испания

Защитник мадридского Реала пропустил последнюю тренировку команды из-за проблем со здоровьем.

Субботним утром "королевский клуб" продолжил активную подготовку к предстоящему поединку 2 тура чемпионата Испании против Валенсии.

Во время тренировки из лагеря мадридцев пришли весьма скверные новости – участие в занятии не смог принять защитник Рафаэль Варан.

В данный момент о степени серьезности повреждения француза ничего не известно, однако, скорее всего, Рафаэль не сможет помочь своей команде в матче с "летучими мышами".

Поскольку Хесус Вальехо также травмирован, а Серхио Рамос будет отбывать дисквалификацию, главному тренеру Реала Зинедину Зидану придется либо передвинуть на позицию центрального защитника номинального опорника Каземиро, либо прибегнуть к услугам кого-то из игроков Кастильи – Альваро Техеро или Ману Эрнандо.

Поединок против Валенсии состоится в Мадриде в воскресенье и начнется в 23:15 по киевскому времени.