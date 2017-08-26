Испания

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в выездном матче против Алавеса (2:0).

Дубль Лионеля Месси во втором тайме принес Барселоне три очка в выездном матче Ла Лиги против Алавеса.

"Мы справились с трудным тестом. Нам пришлось приложить большие усилия, чтобы забить первый гол", — отметил главный тренер "блаугранас" Эрнесто Вальверде.

"Алавес действовал настолько компактно, что их нападающий был ближе к нашим полузащитникам, чем к защитникам. Временами вся их команда располагалась на 15-метровом участке".

После двух стартовых туров Барселона набрала шесть очков.