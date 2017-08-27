Испания

Команда Диего Симеоне спокойно разгромила Лас Пальмас (5:1).

Атлетико и Лас Пальмасу не удалось добиться победы в первом туре, так что сегодняшние соперники хотели порадовать своих фанатов первой викторией в сезоне. Понятно, что фаворитом встречи были "матрасники", но "пальмы" в прошлом сезоне приучили всех, что на Гран-Канарии гостям просто не бывает. Все ожидали подобного и в этом матче, однако первые минуты стали большой неожиданностью.

На старте поединка гости провели две атаки и обе они завершились взятием ворот. Сначала Корреа неожиданно оказался перед воротами и спокойно покатил мяч в дальний угол, а спустя две минуты поздравления от партнеров принимал уже Карраско. Вингер накрутил оппонента на левом фланге и с легкостью поразил дальний угол ворот. Пятая минута — 2:0.

Наставник хозяев Маноло Маркес находился в шоке от произошедшего и недоуменно покачивал головой. Его подопечные также не могли прийти в себя, но гости наказывать не спешили. Единственный момент после этого у команды Эль Чоло случился на 35-й минуте встречи, когда Коке прорвался по правому флангу и прострелил на вбегавшего Вьетто, но эту передачу чудом прервал защитник Бигас. Что касается атакующей игры "пальм", то ее практически не было.

Второй тайм оказался еще более веселым, хотя по его началу казалось, что ничего интересного на Гран-Канарии уже не будет. Но не тут-то было! На исходе первой пятнадцатиминутки второй половины Лас Пальмасу удалось "отквитать" один мяч и вернуть интригу. Момо классно подал в штрафную точно на Кальери, который без особого труда записал на свой счет первый гол за новую команду — 2:1. Гости с ответом не затянули и уже спустя несколько минут забили третий гол. Коке прекрасным обводящим ударом отправил мяч точно в дальний угол ворот Чичисолы! Тогда стало понятно, что "матрасники" своего не упустят, но гости и не думали успокаиваться и продолжали забивать.

Очередным шедевром отметился Коке. Карраско в штрафной соперника накрутил несколько оппонентов, но мяч из-под его ног выбил защитник и он отлетел именно к Коке, который с близкой дистанции поразил ворота красивым ударом через себя — 4:1. После этого Лас Пальмас был обязан сокращать преимущество, ведь Виера заработал пенальти и получил отличный шанс для взятия ворот. Тем не менее, выстрел самого пострадавшего с легкостью отразил Облак. Мастер! И на это у "индейцев" нашелся ответ в виде красивого удара Томаса Тейе из-за пределов штрафной в ближний угол — 5:1.

В итоге "матрасники" записывают на свой счет первую победу в чемпионате и с отличным настроением уходят на небольшой перерыв, вызванный международными матчами. Однако слишком радоваться болельщикам мадридского коллектива не стоит. Сегодня Атлетико сопутствовала большая удача, а большинство голов были забиты благодаря индивидуальным действиям того или иного футболиста, но никак не командной игре. В следующем туре команда Эль Чоло сразится с Валенсией на Месталье, тогда как "канарейки" попытаются набрать первые очки в выездной игре с Малагой.

Александр Пузик, Football.ua

Лас Пальмас — Атлетико 1:5

Голы: Кальери, 58 — Корреа, 3, Карраско, 5, Коке, 62, 75, Тейе, 88

Лас Пальмас: Чичисола — Симон, Гонсалес (Араухо, 65), Бигас, Д. Кастельяно — Виера, Лемос, Трухильо (Бенито, 75) — Тана, Кальери, Момо (Х. Кастельяно, 75)

Атлетико: Облак — Врсалько (Савич, 70), Хименес, Годин, Л. Эрнандес — Коке, Сауль, Тейе, Карраско — Вьетто (Габи, 56), Корреа (Торрес, 64)

Предупреждения: Трухильо, Бигас, Гонсалес, Виера — Вьетто

На 80-й минуте Виера не реализовал пенальти (вратарь).