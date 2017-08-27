Испания

Каталонская Барселона нацелилась на полузащитника Валенсии Дани Парехо.

Португальский полузащитник Барселоны Андре Гомеш, который перешел в стан "блаугранас" прошлым летом из Валенсии, уже в ближайшие дни может стать игроком Ювентуса.

Руководство Барсы уже знает, с помощью кого попробует заменить игрока. По информации радио Onda Cero, в столицу Каталонии может перебраться другой хавбек Валенсии Дани Парехо.

В прошлом сезоне 28-летний хавбек провел в Примере 36 поединков, отметившись пятью голами и отдав 11 голевых передач.

Отметим, что Ювентус предлагает за Гомеша 33 млн евро, но Барселона намерен выручить 40 млн.