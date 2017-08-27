Испания

Центрбек Реала Рафаэль Варан пропустит игру с Валенсией.

Накануне сообщалось, что Варан рискует пропустить игру против Валенсии из-за травмы. Теперь эту информацию подтвердил главный тренер Зинедин Зидан.

"Варан хочет играть, но у него небольшое повреждение, и я не могу рисковать его здоровьем. Особенно не хочу рисковать потому, что не могут играть Рамос и Вальехо", — цитирует Зидана официальный сайт Реала.

"Варан получил повреждение в первом матче на Камп Ноу и с тех пор прошло уже 15 дней. Он немного отдохнет. Нам лучше не заявлять его на этот матч. В подобных случаях самым важным является здоровье игрока", — добавил тренер.

Таким образом, пару Начо в защите составит Каземиро или Техеро.