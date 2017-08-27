Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча против Валенсии.
ЗИНЕДИН ЗИДАН, GETTY IMAGES
27 августа 2017, 12:26
В рамках второго тура Примеры Реал на Сантьяго Бернабеу примет Валенсию.
"Валенсия показывает хороший футбол, у них отличная защита. Понимаем, что нам будет трудно, но сейчас мы готовы к любому сопернику", — сказал Зидан на пресс-конференции.
"Хочу увидеть высокий уровень концентрации от каждого футболиста. Мы не являемся фаворитами. В футболе реальность такова, что прошлые успехи не гарантируют победу в следующей игре".
Игра состоится сегодня, 27 августа. Начало встречи — в 23:15.