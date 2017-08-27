Испания

Известный итальянский защитник Альберто Аквилани завершает переход в Лас Пальмас.

Аквилани уже прибыл на остров Гран-Канария и в ближайшее время перейдет в Лас Пальмас на правах свободного агента.

Соответствующее фото в своем твиттере опубликовал журналист Calciomercato Маттео Педроси.

Ожидается, что с новым клубом итальянец подпишет контракт сроком на два года.

Последним местом работы Аквилани было Сассуоло, где он выступал на правах аренды из Пескары. Ранее хавбек защищал цвета Ромы, Ювентуса, Милана, Фиорентины и Триестины.