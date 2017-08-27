Нападающий Валенсии Симоне Дзадза рассказал о том, что прошлогодний гол в ворота мадридцев в его исполнении имел для него огромное значение.
Симоне Дзадза, Getty Images
27 августа 2017, 20:01
26-летний форвард перебрался в Валенсию прошлой зимой, и уже в одном из своих первых поединков за новую команду отличился забитым голом в матче против мадридского Реала, чем помог левантийцам обыграть Мадрид со счетом 2:1.
В преддверии предстоящей дуэли с "королевским клубом" Дзадза вспомнил о том триумфальном взятии ворот.
"Когда ты забиваешь в матчах с большими командами, люди много говорят об этом", — начал Симоне.
"Гол в ворота Реала действительно помог мне переродиться. Он имел очень большую важность для меня".
"Мы много работали во время предсезонки, и сейчас для меня пришло время бороться против защиты соперника. Единственное, что имеет значение – это три очка", — сказал итальянец.
Реал и Валенсия сойдутся на Сантьяго Бернабеу сегодня в 23:15 по киевскому времени.