Испания

Нападающий Валенсии Симоне Дзадза рассказал о том, что прошлогодний гол в ворота мадридцев в его исполнении имел для него огромное значение.

26-летний форвард перебрался в Валенсию прошлой зимой, и уже в одном из своих первых поединков за новую команду отличился забитым голом в матче против мадридского Реала, чем помог левантийцам обыграть Мадрид со счетом 2:1.

В преддверии предстоящей дуэли с "королевским клубом" Дзадза вспомнил о том триумфальном взятии ворот.

"Когда ты забиваешь в матчах с большими командами, люди много говорят об этом", — начал Симоне.

"Гол в ворота Реала действительно помог мне переродиться. Он имел очень большую важность для меня".

"Мы много работали во время предсезонки, и сейчас для меня пришло время бороться против защиты соперника. Единственное, что имеет значение – это три очка", — сказал итальянец.

Реал и Валенсия сойдутся на Сантьяго Бернабеу сегодня в 23:15 по киевскому времени.