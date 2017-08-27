Испания

Полузащитник Барселоны Паулиньо поделился впечатлениями от своего первого матча за каталонскую команду.

Бразилец вышел на поле на 88 минуте поединка против Алавеса, в котором Барселона добыла победу со счетом 2:0.

Хавбек провел в игре всего несколько минут, однако все равно получил приятные эмоции от дебютного матча в футболке "сине-гранатовых".

"Я доволен своим дебютом", — сказал Паулиньо.

"Рад, что получил первые несколько минут. Сейчас мне необходимо продолжать работать. Я должен сыграться с партнерами, чтобы успешно влиться в команду".

"Мы заслуженно добыли победу", — подытожил хавбек.

Ранее Паулиньо заявил, что намерен играть в основном составе Барселоны.