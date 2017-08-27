В Испании завершились еще два матча 2-го тура Примеры.
Фото La Liga
27 августа 2017, 22:03
Эйбар – Атлетик 0:1
Гол: Адурис, 38
Эйбар: Дмитрович — Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Капа, Рамис – Пенья (Бебе, 46), Дани Гарсия (Ривера, 83), Жордан, Инуи (Энрик, 63) – Шарлес, Кике.
Атлетик: Аррисабалага – Нуньес, Саборит, Боведа, Лапорт – Рауль Гарсия, Микель Весга – Кордоба (Муниаин, 66), Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Иньиго Лекуэ, 81) – Адурис.
Предупреждения: Кике, Жордан – Боведа
Удаление: Жордан, 90
Эспаньол – Леганес 0:1
Гол: Мантовани, 28
Эспаньол: Лопес – Налдо, Кариколь, Лопес (Гранеро, 15), Лопес Сильва – Хави Фуэго, Хурадо (Гарсия, 56), Перес (Мелендо, 71), Пьятти – Баптистао, Морено.
Леганес: Куэльяр – Муньос, Рико, Сальдуа (Тито, 69), Мантовани – Эрасо, Перес Пирес (Гумбау, 87), Рамос (дос Сантос, 66), Шимановски – Герреро.
Предупреждения: Налдо, Гранеро – Перес, Эрасо, Рико, Гумбау