Испания

Новоиспеченный нападающий Барселоны Усман Дембеле прибыл в расположение сине-гранатовых.

В воскресенье во второй половине для Дембеле прилетел в Барселону, которая накануне договорилась о его трансфере из дортмундской Боруссии за 105 млн евро.

В столице Каталонии игрок уже успел дать комментарии клубному телеканалу "сине-гранатовых", признавшись в своей давней любви к Барсе.

"Играть в Барселоне – это моя детская мечта, которая сбылась. Потому, сейчас я очень рад", — сказал Усман.

"Я здесь, чтобы стать частью лучшей в мире команды с лучшими в мире игроками. Я постараюсь сделать все, что в моих силах для этого клуба".

"Надеюсь, я найду общий язык с партнерами по команде, и мы выиграем все возможные титулы", — подытожил Дембеле.

Ранее бывший полузащитник Боруссии Матиас Заммер раскритиковал "шмелей" за то, что они отпустили Дембеле в Барселону.