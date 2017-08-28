Испания

Новичку Барселоны Усману Дембеле не удалось впечатлить фанатов "блаугранас" во время своего первого появления на Камп Ноу.

На Камп Ноу состоялась презентация Усмана Дембеле, который перешел в Барселону из дортмундской Боруссии.

20-летний француз решил показать собравшимся фанатам и СМИ несколько финтов, но все пошло не совсем по плану, когда Дембеле попытался сделать "радугу".

В составе Барселоны Дембеле будет играть под 11-м номером и ожидается, что его дебют состоится 9 сентября в каталонском дерби против Эспаньола.