Испания

Этим летом мадридский Реал больше не будет пытаться подписать новых футболистов.

Работа мадридского Реала на трансферном рынке этим летом завершена, информирует Marca.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан решил, что его команда достаточно укомплектована и не нуждается в новых игроках.

Этим летом Реал приобрел защитника Атлетико Тео Эрнандеса за 30 миллионов евро и полузащитника Бетиса Дани Себальоса за 16,5 миллионов евро.

При этом мадридский клуб продал игроков на 126 миллионов евро, в числе которых Альваро Мората, перешедший в Челси, и Данило, которого подписал Манчестер Сити.