Работа мадридского Реала на трансферном рынке этим летом завершена, информирует Marca.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан решил, что его команда достаточно укомплектована и не нуждается в новых игроках.

Этим летом Реал приобрел защитника Атлетико Тео Эрнандеса за 30 миллионов евро и полузащитника Бетиса Дани Себальоса за 16,5 миллионов евро.

При этом мадридский клуб продал игроков на 126 миллионов евро, в числе которых Альваро Мората, перешедший в Челси, и Данило, которого подписал Манчестер Сити.