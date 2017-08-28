Этим летом мадридский Реал больше не будет пытаться подписать новых футболистов.
Зинедин Зидан, Getty Images
28 августа 2017, 22:50
Работа мадридского Реала на трансферном рынке этим летом завершена, информирует Marca.
Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан решил, что его команда достаточно укомплектована и не нуждается в новых игроках.
Этим летом Реал приобрел защитника Атлетико Тео Эрнандеса за 30 миллионов евро и полузащитника Бетиса Дани Себальоса за 16,5 миллионов евро.
При этом мадридский клуб продал игроков на 126 миллионов евро, в числе которых Альваро Мората, перешедший в Челси, и Данило, которого подписал Манчестер Сити.