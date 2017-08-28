Испания

В ближайшее время нападающий Челси Диего Коста может окончательно покинуть "синих".

Этим летом стало известно, что Антонио Конте больше не нуждается в услугах Диего Косты.

Испанский форвард и итальянский специалист серьезно повздорили, а клуб решил стать на сторону главного тренера.

Теперь же Коста близок к тому, чтобы покинуть Челси, сообщает Telegraph. По информации источника, Атлетико предложил 40 миллионов фунтов плюс бонусы за 28-летнего нападающего. Челси данная цена устраивает, но сделка не завершена на 100% и еще нужно согласовать детали.

Стоит отметить, что ранее сам Коста неоднократно утверждал, что желает играть только за Атлетико и не намерен переходить ни в какой другой клуб.