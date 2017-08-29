Испания

Александр Пузик подводит итоги второго тура чемпионата Испании.

Первая неудача Реала, волшебство Асенсио, 350-й и 351-й голы Лео Месси в чемпионатах Испании, красивый погром от "матрасников", очередной провал Вильрреала — об этом и многом другом в итогах второго тура Примеры.

Результаты тура:

Осечка Реала: вина Зидана или банальный не фарт?

Давайте сразу к делу. Перед матчем с Валенсией в распоряжении Зидана остался лишь один центральный защитник — это Начо, который не является игроком основного состава. Рамос дисквалифицирован, Вальехо по-прежнему залечивает травму, а у Варана случился рецидив. В итоге Зидан выпустил в пару с Начо опорного полузащитника Каземиро. И он не подвел, сыграв даже лучше своего партнера. Начо частенько неправильно выбирал позицию и редко страховал Каземиро, тогда как бразилец после небольшой адаптации к новой позиции чувствовал себя там вполне комфортно. Ошибки, конечно, были, но по-другому быть не могло. На таком уровне переход с одной позиции на другую не может пройти безболезненно.

А вот Иско, который замкнул трио в центре поля подвел. Испанец провел слабый первый тайм, не создав ничего опасного у ворот соперника и не запомнившись чем-то особенным. Это привело к тому, что Зизу уже после перерыва убрал Иско и выпустил Ковачича. Также отметим не самый лучший матч в исполнении Модрича. И вот, мы дошли до самого главного неудачника поединка. Карим Бензема. Это просто ужас. Пять нереализованных стопроцентных момента. У вас укладывается это в голове? Форвард мадридского Реала (по моему скромному мнению, лучшей команды мира на данный момент) не забивает в простейших эпизодах, из-за чего его команда теряет очки уже на старте сезона.

Ладно бы это было впервые, но нет же. Бензема в прошлом сезоне был ужасен и ничего не изменилось в кампании нынешней. Не знаю, чем так Карим нравится Зидану. Почему молчит Перес? Ну подскажите вы уже наставнику, что до конца трансферного периода осталось два дня. Или у Бензема в шкафчике завалялся компромат? Шутки в сторону, смотрим дальше. Слышали, что сказал Зидан после матча? Лучше бы и мы не слышали. "При встрече я скажу Бензема, чтобы он продолжал трудиться на тренировках. Да, сегодня Карим не смог забить, но он проделал огромную работу. Нельзя винить его за нереализованные возможности". Без комментариев.

Перейдем к похвале. Начнем с Валенсии. "Летучие мыши" за всю игру имели два момента и реализовали оба из них. Вот это и есть класс команды — из малого выживать максимум. Отдельных лестных слов в свой адрес заслуживает новичок "лос чес" Джоффри Кондогбия, который в дебютном матче забил гол и сыграл в центре поля более чем надежно. Тем не менее, провалы были и у него, но сейчас вряд ли есть много футболистов, способных сдержать атаку Реала.

Ну и конечно же Марко Асенсио. Испанец не перестает радовать глаз своими шедеврами и прекрасной игрой. Продолжая в том же духе, Марко наверняка через пару лет станет настоящим лидером команды и одним из лучших футболистов на планете. У него есть для этого абсолютно все. Но давайте не будем забегать вперед и просто пожелаем Асенсио удачи.

Вывод: Реалу срочно нужен нападающий

Один в поле все-таки воин

Месси в очередной раз взял весь груз на свои плечи и принес своей команде победу над Алавесом. Понятно, что в этом ему помогали партнеры, но без Лео "сине-гранатовые" вполне могли и потерять очки в этой игре. Месси отметился дублем в ворота Пачеко, а большая часть его партнеров по команде просто-напросто не соответствовала уровню Лео. Особенно это касается Видаля, Деулофеу и Роберто, которые провел слабые матчи. Интересный эксперимент от Вальверде — в этой игре на позиции правого вингера вышел Алейш Видаль, тогда как Роберто занял его место в защите.

Видимо тренеру не понравилась игра Роберто на этой позиции и он решил поменять его местом с Видалем. Ничего хорошего из этого не вышло — Алейш сыграл из рук вон плохо и наверняка больше не выйдет на этой позиции. А сейчас вообще складывается такая ситуация, что Видалю не остается места в составе Барселоны. Справа в защите будет играть Семеду, в средней линии Ракитич, а впереди — Месси или Дембеле (зависит от того, какая роль будет отведена молодому новичку "блаугранас"). Наверное, Барсе было бы лучше продать Видаля, заработав при этом 10-15 миллионов евро.

Отметим, что в этом поединке Алавес играл весьма неплохо. У команды Субельдии было два реальных момента выйти вперед по ходу матча, но свои убойные моменты Собрино и Ману Гарсия упустили. А такого Месси не прощает. Тем не менее, после этого матча есть надежда на дальнейшие успехи "славных". Уж больно здорово Алавес играл в прошлом сезоне и очень не хочется, чтобы они в этом году вылетели из Примеры. Даже несмотря на то, что в команде изменился кадровый состав.

И не можем не уделить время Дембеле. Барселона наконец потратила часть денег, вырученных за трансфер Неймара и приобрела 20-летнего вингера дортмундской Боруссии Усмана Дембеле. 105 миллионов евро, которые при определенных достижениях могут превратиться в 147, за игрока, который на высшем уровне провел лишь сезон. Да, Дембеле стал настоящим открытием Бундеслиги и удивил весь мир своим классными дриблингом и чудными передачами, но 105 миллионов — как-то многовато. С другой стороны, нынешний трансферный рынок превратился в такое безумие, что уже ничему не удивляешься. Удачи Усману, надеемся, что в Испании он будет играть еще ярче, чем в Бундеслиге. А пока предлагаем вашему вниманию графику изменения трансферной цены Дембеле за последние два года.

Атлетико: вроде бы и разгром, но...

"Матрасники" уже к пятой минуте умудрились забить дважды и практически сняли все вопросы о победителе матча с Лас Пальмасом. "Пальмы" во втором тайме отквитали один гол, на что Атлетико ответил трижды. В итоге 5-1 и, казалось бы, какие могут быть вопросы, но они самом деле есть.

Во-первых, хозяева не заслуживали такого разгромного поражения, а вторых, все свои голы "индейцы" забивали после индивидуальных действий того или иного футболиста. Командной игры, как таковой, не было. Подобным образом Атлетико сможет "выезжать" во многих матчах Ла Лиги, но что будет в играх против прямых конкурентов, где есть футболисты, способные усмирить пыл Гризманна (который, к слову, отбывал дисквалификацию), Сауля, Коке и остальных.

В игре с Жироной в первом туре Атлетико был плох, а в матче с Лас Пальмасом (абстрагируясь от деталей) — слишком хорош. Так ведь получается? Тогда где же "золотая середина"? Возможно, ответы мы получим в ближайших матчах, а что касается Лас Пальмаса, то отчаиваться команде не стоит. Впереди поединки с более равными соперниками, и именно в таких играх "канарейки" должны добиваться результата. В противном случае их ждет вылет из Примеры.

Жирона: есть первая победа!

На прошлых выходных в Жироне случилось по-настоящему историческое событие — местная команда на глаза почти 10 тысяч болельщиков добилась первой победы в элитном испанском дивизионе. Сделала Жирона это со второй попытки, а в прошлом туре ей крайне не повезло в матче с Атлетико. В этой хорнаде от каталонской команды пострадала Малага, проблемы которой, похоже, с каждым днем все усугубляются.

После поражения от Жироны главный тренер "анчоусов" Мичел на послематчевой пресс-конференции пожаловался на трансферную политику клуба, сказав, что ему нужно усиление. Это не смог оставить без внимания президент Малаги Абдулла Аль-Тани. Но сделал это владелец не очень красиво. Аль-Тани взял и раскритиковал Мичела... в твиттере. А затем еще и удалил пост. Весьма интересные отношения. Ну а что взять с президента? Он продал игроков на 33 миллиона, потратил всего 8 из них, а теперь закрывает рот тренеру, которому наверняка обещали совершенно другие расклады. С таким отношением Мичел в Малаге надолго не останется.

Сосьедад и Леганес идут без потерь

Второй тур начался с матча прямых конкурентов за место в еврокубках — на Аноэте Реал Сосьедад принимал Вильярреал. Борьбы как таковой не получилось, ведь хозяева за вторую часть первого тайма забили три гола и сняли все вопросы о победителе. "Субмарина" в этой игре выглядела крайне безнадежно, тогда как у Реала практически все получалось. Игроки атаки раз за разом ставили оборону соперника в тупик и создавали кучу моментов. Во втором тайме баски были также лучше, но голов зрители не увидели. Второй "звоночек" для Вильярреала и браво команде Эусебио Сакристана.

Каков Леганес! Вторая победа кряду! И победила эта команда сам Эспаньол, который является претендентом на место в еврокубках. Да еще и на выезде. "Попугаи" больше владели мячом и имели два реальных момента для взятия ворот, но удачливее в этот день оказались гости. Тем не менее, нельзя сказать, что "пепинерос" незаслуженно заработали три очка.

Леганес провел прекрасный первый тайм, в котором команде удалось нанести по воротам соперника 10 ударов (7 в створ) и забить гол. Понятно, что во втором тайме гости были зациклены на сохранении результат, от чего игры в атаке практически не было. Хороший урок для Эспаньола. Каталонцы оказались не готовы к такой активности оппонентов, а затем просто-напросто не смогли вскрыть оборону соперника, защищавшегося большими силами.

Одной строкой

Баскское дерби прошло ожидаемо горячо, а исход поединка предрешил один-единственный гол. Забил его ветеран Адурис, который в свои 36 продолжает приносить своей команде результат. Гол Аритц забил в своем стиле — Вильямс навесил с правого фланга, а нападающий переправил мяч в ворота ударом головой. Прекрасное голевое чутье не покидает Адуриса.

Севилья сумела добиться трех очков в матче с Хетафе, хотя "нервионцы" этого и не заслуживали. Игра была равной, но сказался класс гостей. Им удалось выжать максимум. Победный гол забил Гансо уже на 83-й минуте встречи, когда он после пострела от Меркадо подставил пятку, а мяч юркнул в дальний угол ворот Хетафе.

Боевая ничья случилась в матче Леванте и Депортиво. Гости уже к 30-й минуте матча вели в два мяча, но дебютант Примеры не отчаялся и сумел вырвать ничью уже в конце встречи, играя при этом в меньшинстве. Снова проиграла Сельта, а Бетис добавил в копилку первые три очка. В матче первого тура против Барсы "огурцы" не смогли ничего показать из-за силы оппонентов, а вот в игре против равного соперника Бетис смог порадовать своих болельщиков. К сожалению, за "бело-зеленых" наверняка больше не сыграет украинец Роман Зозуля, который в ближайшее время расторгнет контракт с клубом. Кике Сетьен не рассчитывает на Романа.

Список лучших бомбардиров:

Список ассистентов:

Интересные факты тура:

1 — Реал стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, которому удалось забить в 70 матчах подряд.

200 — Диего Симеоне добился 200-й победы у руля Атлетико, процент побед составляет 62,3%.

4120 — 4120 дней прошло с момента последнего матча Зинедина Зидана в Ла Лиге и дебюта его сына Энцо Зидана в этом же турнире.

350 — Лионель Месси забил 350-й гол в рамках Чемпионата Испании. Для этого ему надобилось лишь 384 матча.

400 — Жерард Пике провел 400-й матч за Барселону.

1 — Атлетико — единственная команда, которой удалось забить два мяча в первые пяти минут матча в двух последних сезонах (в ворота Спортинга и Лас Пальмаса)

Статистика Неймара и Дембеле до перехода в Барселону:

1 — Коке в матче против Лас Пальмаса оформил первый дубль в профессиональной карьере.

200 — Капитан Эспаньола Хави Лопес провел 200-й матч за свою команду.

1 — Лионель Месси — единственный игрок в истории, забивший в 14 сезонах Примеры подряд.

150 — Мартин Мантовани провел 150-й матч в составе Леганеса и вошел в десятку игроков с наибольшим числом матчей за свой клуб.

2 — Лео Месси стал вторым футболистом после Герда Мюллера, которому удалось забить 350 голов за один клуб (топ-5 лиг).

$ — Усман Дембеле стал самым дорогим трансфером из Бундеслиги.

500 — Хави Прието провел 500-й матч за Реал Сосьедад и отметился голом. Браво, капитан!

130 — Жерар Пике на прошлой неделе выиграл 130 тысяч евро в турнире по покеру.

Шутки недели:

Смена поколений.

Усман Дембеле поставил крест на переходе Коутиньо?

В дополнение к этому:

🎥 — @omomani | رد يورغن كلوب على أموال برشلونة لضم كوتينهو pic.twitter.com/rcHQkDmxtG — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) 23 августа 2017 г.

Ох уж этот Бензема...

Дембеле прошел фейс-контроль в Барсу, удастся ли Коутиньо?

Перенервничал, с кем не бывает.

Реал получил трофей за победу в Ла Лиге 27 августа. Почему так рано? Могли бы и в следующем году дать.

Варианты сокращенного названия нового трио Барселоны. Мне больше по душе LOL, а вам?

Хорди! Ну что ты делаешь, камеры кругом.

Мечтай, Филиппе, мечтай.

Хакеры с чувством юмора взломали твиттер Реала и объявили о покупке Лео Месси. При этом к записи был прикреплен гол аргентинца как раз в ворота "бланкос". Весьма остроумно.

Турнирная таблица:

Расписание следующего тура:

Александр Пузик, Football.ua