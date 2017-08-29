Испания

Экс-игрок каталонской Барселоны Неймар провел беседу со своим соотечественником Филиппе Коутиньо.

Барселона продолжает пытаться оформить сделку по полузащитнику Ливерпуля Филиппе Коутиньо. Для этого у "блаугранас" осталось всего два дня.

Сейчас игрок Ливерпуля находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к матчам против Эквадора и Колумбии.

Как сообщают ряд испанских СМИ, на одной из тренировок сборной Коутиньо обсуждал потенциальный переход в испанскую команду с Неймаром, который совсем недавно покинул Барселона за рекордные 222 миллиона евро.

При этом, сообщается, что Неймар посоветовал своему партнеру не переходить в Барселону и остаться в Ливерпуле.