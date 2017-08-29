Испания

Атлетико предложил Челси 44 миллиона евро за нападающего сборной Испании Диего Косту.

Дело о потенциальном переходе Диего Косты из Челси в Атлетико сдвинулось с мертвой точки: после первого предложения в 28 миллионов евро, отвергнутого "пенсионерами", "матрасники" увеличили сумму до 44 миллионов.

Отказывающегося возвращаться в Лондон, несмотря на угрозу солидного штрафа, Диего Косту не устраивает и вариант, при котором он до нового года останется в Челси в аренде, поскольку Атлетико не имеет права регистрировать новых игроков до 2018 года.

Тренер Челси Антонио Конте еще в начале лета заявил, что Диего Коста может подыскивать себе новую команду, однако при этом "пенсионеры" не прочь заработать на продаже строптивого футболиста.