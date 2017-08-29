Испания

Нападающий Сток Сити Боян Кркич до конца трансферного окна может сменить клубную прописку.

В последние дни трансферного окна "канарейки" могут приобрести одного футболиста. Это подтвердил спортивный директор клуба Токи Круз.

"Мы ведем работу на трансферном рынке, и, возможно, нам удастся подписать еще одного футболиста", — сказал функционер.

Как сообщает Marca, сейчас Лас Пальмас ведет переговоры со Сток Сити по форварду Бояну Кркичу. Именно 27-летний испанец может стать новичком команды.

Ранее Кркич неоднократно высказывал свое желание сменить клубную прописку.